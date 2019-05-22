Список самых быстрых футболистов АПЛ

Авторитетный ресурс Opta Sports опубликовал список 10-ти самых быстрых игроков АПЛ по итогам сезонам.
Лидером стал 21-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса, который выступает за «Фулхэм» на правах аренды. Он сумел развить скорость 35,32 км/час.
1. Тимоти Фосу-Менса (МЮ) – 35,32 км/час
2. Кайл Уокер («Ман Сити») – 35,27
3. Рубен Винагре («Вулверхэмптон») – 35,20
4. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 35,18
5. Деандре Йедлин («Ньюкасл») – 35,17
6. Жерар Деулофеу («Уотфорд») – 35,13
7. Фелипе Андерсон («Вест Хэм») – 35,11
8. Дивок Ориги («Ливерпуль») – 35,04
9. Серхио Рико (вратарь, «Фулхэм») – 35,01
10. Патрик ван Анхолт («Кристал Пэлас») – 34,96
Напомним, «Манчестер Юнайтед» продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Ювентуса Пауло Дибалу.