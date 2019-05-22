Сборная Украины U-20 провела встречу с арбитрами и представителями ФИФА

Новости спорта: Футболисты молодежной сборной Украины (U-20) в Польше готовятся к старту на ЧМ-2019.

Во второй день пребывания в польском городе Бельско-Бяла украинские футболисты провели первые тренировки, а вечером беседу с арбитрами и представителями ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

“В 21.30 сборная Украины провела встречу с арбитрами и представителями ФИФА, на которой обсуждались вопросы арбитража, медицины, допинга и матчей с фиксированным результатом”, - говорится в сообщении.

Стартовый поединок на ЧМ-2019 для сборной Украины по футболу U-20 состоится 24 мая на Муниципальном стадионе. Матч начнется в 21.30 по киевскому времени. Вчера футболисты провели первые тренировки в Польше. Своими впечатлениями от пребывания в Польше и тренировок поделился Даниил Сикан:

На сегодня, 22 мая, у “сине-желтых” запланированы теория и одна тренировка.