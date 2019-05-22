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Сабо: Я бы не трогал Хацкевича

Сабо: Я бы не трогал Хацкевича
19:34 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Эксперт телеканалов Футбол 1/Футбол 2 Йожеф Сабо поделился своим мнением о грядущем матче Шахтера и Динамо.

По мнению экс-тренера, руководство киевского клуба должно оставить Александра Хацкевича на посту наставника команды. Также Сабо поделился своим мнением о том, кто должен выйти в стартовых составах.

«Чемпионский коридор? Все зависит от того, что думает президент Динамо Игорь Суркис. Я думаю, что нужно отнестись с уважением к чемпиону. Но мне кажется, что киевляне этого не сделают и будут подвергнуты критике. В футбольных правилах организация чемпионского коридора не прописана, - это всего лишь простое уважение к сопернику.

Что касается главного тренера, то я бы не трогал Хацкевича. Пусть работает. Он целый год занимался с молодежью, и что теперь? Вместо него придет другой тренер - Михайличенко или Калитвинцев, и все будет так же...Если и менять наставника, то нужно приглашать знаменитого иностранца.

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Говоря о стартовом составе, у «горняков» не смогут выйти на игру Исмаили, Марлос и Степаненко. Поэтому молодежь в стартовом составе Шахтера, скорее всего, появится. Думаю, что Хацкевич не изменит тактику, которая применялась в предыдущих матчах с «горняками». Однако следует помнить, что многие резервисты Шахтера сильнее некоторых основных игроков Динамо и готовы продемонстрировать максимум в борьбе с главным соперником в УПЛ», - отметил Сабо.

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