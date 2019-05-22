Месси решил открыть новый для себя бизнес

Новости спорта: Поможет ему в этом младшая сестра Мария Соль Месси.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси решил попробовать свои силы в мире моды, запустив новый для себя бизнес.

Компания Leo Messi Management объединит усилия с компанией MGO для создание коллекции эксклюзивной одежды. Сообщается, что одежда бренда будет выполнена с уклоном в спортивный стиль и будет ориентирована в основном на мужскую аудиторию.

Со стороны компании MGO креативным директором будет Джинни Хилфигер - сестра известного американского дизайнера Томми Хилфигера. Компанию Месси в модельном деле будет представлять младшая сестра игрока Барселоны Мария Соль Месси.