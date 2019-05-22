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Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове

Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
21:33 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В 30-м туре чемпионата Украины по футболу Шахтер принимал Динамо.

"Украинское Класико" завершилось с двумя удалениями, а также голами с обеих сторон, хотя и было лишено турнирного значения для обеих команд (1:1).

Шахтер — Динамо 1:1

Голы: Тете, 50 — Цыганков, 37

Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Алан Патрик (Коваленко, 75), Маркос Антонио — Тете, Соломон (Ордец, 66), Фернандо (Дентиньо, 46) — Кайоде.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей — Шепелев, Сидорчук — Цыганков, Андриевский, Де Пена — Беседин (Шапаренко, 65).

Предупреждения: Хочолава, Патрик, Фернандо, Тете, Дентиньо — Цыганков, Шепелев, Шабанов, Андриевский, Шапаренко, Сидклей

Видео обзор 1-го тайма:

На 45-й минуте был удален Артем Шабанов (Динамо) (повторное предупреждение).

На 63-й минуте был удален Давид Хочолава (Шахтер) (повторное предупреждение).

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