Хацкевич поздравил Шахтер с чемпионством

Киевское Динамо за три тура до конца чемпионата Украины потеряло шансы на чемпионство. Главный тренер знает причины, почему так произошло.
"Хочу поздравить Шахтер с чемпионством и победой в Кубке Украины. На дистанции чемпионата они были более сконцентрированы, более надежными и стабильными", — рассказывает он после матча против Шахтера.
"В этом сезоне мы задействовали 31 футболиста. Для команды, которая за что-то борется, нужна стабильность состава. У наших ведущих футболистов были очень серьезные травмы. Мы пытались заменить этих игроков. Мы имеем достаточно перспективную команду, но чтобы двигаться дальше нужно усиление", — добавил Хацкевич.