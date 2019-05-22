Хацкевич поздравил Шахтер с чемпионством

Новости спорта: Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, почему его команда проиграла борьбу за чемпионство.

Киевское Динамо за три тура до конца чемпионата Украины потеряло шансы на чемпионство. Главный тренер знает причины, почему так произошло.

"Хочу поздравить Шахтер с чемпионством и победой в Кубке Украины. На дистанции чемпионата они были более сконцентрированы, более надежными и стабильными", — рассказывает он после матча против Шахтера.

"В этом сезоне мы задействовали 31 футболиста. Для команды, которая за что-то борется, нужна стабильность состава. У наших ведущих футболистов были очень серьезные травмы. Мы пытались заменить этих игроков. Мы имеем достаточно перспективную команду, но чтобы двигаться дальше нужно усиление", — добавил Хацкевич.