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Фонсека рассказал о своем будущем

Фонсека рассказал о своем будущем
07:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Паулу Фонсека отработает еще один год по контракту с Шахтером.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека останется в Шахтере на следующий сезон. Об этом португальский специалист сообщил на пресс-конференции после матча 30-го тура УПЛ Шахтер - Динамо.

Фонсека объяснил, что его контракт с донецким клубом рассчитан еще на год.

"Все ведет к тому, что я останусь. У меня есть еще один год по контракту с Шахтером. Я надеюсь всегда видеть столько фанатов на стадионах, как сегодня на матче против Динамо. Жаль, что на стадионах Украины не всегда царит такая атмосфера. Жаль, что они не заполняются полностью.

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"В Украине живет больше 40 миллионов людей, и руководство футбольных органов должно задуматься, почему люди не ходят на футбол. Я за эти три года, ни разу не видел, чтобы кто-то хотя бы палец о палец ударил, чтобы что-то изменить", - сказал Фонсека.

Напомним, что в матче 30-го тура чемпионата Украины Шахтер и Динамо сыграли вничью.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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