Фонсека рассказал о своем будущем

Новости спорта: Паулу Фонсека отработает еще один год по контракту с Шахтером.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека останется в Шахтере на следующий сезон. Об этом португальский специалист сообщил на пресс-конференции после матча 30-го тура УПЛ Шахтер - Динамо.

Фонсека объяснил, что его контракт с донецким клубом рассчитан еще на год.

"Все ведет к тому, что я останусь. У меня есть еще один год по контракту с Шахтером. Я надеюсь всегда видеть столько фанатов на стадионах, как сегодня на матче против Динамо. Жаль, что на стадионах Украины не всегда царит такая атмосфера. Жаль, что они не заполняются полностью.

"В Украине живет больше 40 миллионов людей, и руководство футбольных органов должно задуматься, почему люди не ходят на футбол. Я за эти три года, ни разу не видел, чтобы кто-то хотя бы палец о палец ударил, чтобы что-то изменить", - сказал Фонсека.

Напомним, что в матче 30-го тура чемпионата Украины Шахтер и Динамо сыграли вничью.