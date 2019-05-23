Финалисты Лиги Европы приняли важное решение по матчу в Баку

Новости спорта: Английские финалисты Лиги Европы недовольны местом проведения финального матча, который состоится в Баку.

Арсенал и Челси планируют сдать половину выделенных для них билетов на финал Лиги Европы, сообщает The Times.

Арсенал смог распространить 3500 билетов из 6000, Челси — 2000, в частности, из-за сложностей с трансфером в Баку, а также его стоимостью.

Напомним, лондонский Арсенал изначально не устроило количество выделенных билетов, и клуб запросил больше, но не сумел распространить даже шесть тысяч.

Напомним, Челси и Арсенал сойдутся в финале Лиги Европы в Баку 29 мая. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.