Финалисты Лиги Европы приняли важное решение по матчу в Баку

Арсенал и Челси планируют сдать половину выделенных для них билетов на финал Лиги Европы, сообщает The Times.
Арсенал смог распространить 3500 билетов из 6000, Челси — 2000, в частности, из-за сложностей с трансфером в Баку, а также его стоимостью.
Напомним, лондонский Арсенал изначально не устроило количество выделенных билетов, и клуб запросил больше, но не сумел распространить даже шесть тысяч.
Напомним, Челси и Арсенал сойдутся в финале Лиги Европы в Баку 29 мая. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.