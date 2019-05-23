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Де Хеа отказался подписывать новый контракт с МЮ

Де Хеа отказался подписывать новый контракт с МЮ
11:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Давид может оказаться в чемпионате Франции.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа отклонил предложение клуба о новом контракте. Об этом сообщает The Sun.

Источник утверждает, что испанец рассчитывал добиться повышения оклада до 400 тысяч евро в неделю, однако манкуниацы не готовы платить такие деньги.

Основным претендентом на испанца называют французский ПСЖ. Сообщается, что парижане выразили готовность платить Давиду запрашиваемую им сумму.

Де Хеа в сезоне-2018/19 сыграл за МЮ 46 матчей, в которых пропустил 61 гол. Действующий контракт испанца с Манчестер Юнайтед истекает в 2020 году.

Ранее наставник "манкунианцев" Оле-Гуннар Сульшер выразил полное доверие Де Хеа.

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Футбол, МЮ, Новости футбола, Давид Де Хеа.
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