Рома представила домашнюю форму на следующий сезон

«Рома» представила форму на следующий сезон, выполненную в сотрудничестве с компанией Nike. Домашний комплект выполнен в традиционных для клуба красно-жёлтых цветах. Главным отличием от прошлой формы являются молнии, которые изображены на воротнике. Они посвящены римскому богу Юпитеру.

За тур до окончания чемпионата Италии римская команда занимает в турнирной таблице шестое место. В заключительном туре «Рома» сыграет с «Пармой», и в этой встрече футболисты уже выйдут на поле в новой форме.

Домашняя форма "Ромы" на следующий сезон:

