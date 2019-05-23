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Рома представила домашнюю форму на следующий сезон

Рома представила домашнюю форму на следующий сезон
11:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Рома" представила форму на следующий сезон, выполненную в сотрудничестве с компанией Nike.

«Рома» представила форму на следующий сезон, выполненную в сотрудничестве с компанией Nike. Домашний комплект выполнен в традиционных для клуба красно-жёлтых цветах. Главным отличием от прошлой формы являются молнии, которые изображены на воротнике. Они посвящены римскому богу Юпитеру.

За тур до окончания чемпионата Италии римская команда занимает в турнирной таблице шестое место. В заключительном туре «Рома» сыграет с «Пармой», и в этой встрече футболисты уже выйдут на поле в новой форме.

Домашняя форма "Ромы" на следующий сезон:

«В концепции большую роль сыграло влияние римской мифологии на её идентичность», — сообщил глава пресс-службы «Ромы» Пит Хоппинс.

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ФК Рома, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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