Назван лучший игрок 30-го тура УПЛ

Новости спорта: Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил самого яркого футболиста среди всех принявших участие в матчах 30 тура чемпионата.

Лучшим игроком 30 тура УПЛ признан 21-летний полузащитник киевского футбольного клуба “Динамо” Виктор Цыганков. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

“По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, опередивший на два балла хавбека “Шахтера” Тете. Вратари Денис Бойко (“Динамо”) и Юрий Панькив (“Александрия”) набрали по одному пункту”, - говорится в сообщении.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Как сообщалось, 22 мая на стадионе “Металлист” в Харькове национальное дерби "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) завершило программу очередного, 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Центральный поединок тура завершился вничью — 1:1. Счет в матче открыл Виктор Цыганков, вывевший "Динамо" вперед на 36-й минуте с помощью пенальти. Паритет на 50-й минуте восстановил бразильский форвард "Шахтера" Тете.