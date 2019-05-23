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Назван лучший игрок 30-го тура УПЛ

Назван лучший игрок 30-го тура УПЛ
13:05 Сегодня Телеграф УПЛ Фото: УПЛ

Новости спорта: Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил самого яркого футболиста среди всех принявших участие в матчах 30 тура чемпионата.

Лучшим игроком 30 тура УПЛ признан 21-летний полузащитник киевского футбольного клуба “Динамо” Виктор Цыганков. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

“По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков, опередивший на два балла хавбека “Шахтера” Тете. Вратари Денис Бойко (“Динамо”) и Юрий Панькив (“Александрия”) набрали по одному пункту”, - говорится в сообщении.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Динамо отказалось продавать Цыганкова в Наполи

Как сообщалось, 22 мая на стадионе “Металлист” в Харькове национальное дерби "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) завершило программу очередного, 30-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Центральный поединок тура завершился вничью — 1:1. Счет в матче открыл Виктор Цыганков, вывевший "Динамо" вперед на 36-й минуте с помощью пенальти. Паритет на 50-й минуте восстановил бразильский форвард "Шахтера" Тете.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виктор Цыганков.
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