Лучший футболист мира продолжит выступать за Реал

Новости спорта: Реал продлит контракт с Лукой Модричем.

Полузащитник Реала Лука Модрич продлит контракт с клубом, сообщает Marca.

Действующее соглашение с хорватом рассчитано до следующего лета и было пролонгировано до 2021 года.

33-летний обладатель Золотого мяча в нынешнем сезоне принял участие в 46 матчах Галактикос во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 8 результативных передач.

Ранее было объявлено, что контракт с Королевским клубом продлил другой полузащитник Тони Кроос, также о новой сделке договорился защитник Начо Фернандес.

Реал завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице Примеры. Из Лиги Чемпионов команда вылетела на этапе 1/8 финала от Аякса.