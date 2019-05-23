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Фонсека хочет изменить формат чемпионата Украины

Фонсека хочет изменить формат чемпионата Украины
17:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Наставник "горняков" Паулу Фонсека также высказался касательно соперничества с Динамо.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал борьбу с киевским Динамо за чемпионство УПЛ, а также рассказал, какой титул для него был важнее всего.

"Все чемпионства были очень сложными. Этот сезон мы начинали без лидеров, которых потеряли. Появились молодые ребята в составе. Динамо нас поначалу опережало. Первый чемпионский титул был для меня очень важен, поскольку клуб не побеждал два года подряд. Но все чемпионства были очень важны".

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Также португальский специалист рассказал, каким образом он бы хотел изменить формат проведения чемпионата Украины.

"За то время, пока я здесь нахожусь, меня никогда не вызывали обсудить что-нибудь в принципе, не только формат чемпионата. Лично мое мнение – я бы хотел играть в чемпионате с 16-ю командами. Такие чемпионаты проводятся в других чемпионатах, но тем не менее, я считаю, что это наименьшая из проблем. Интересно ли мне сейчас в украинском футболе? Конечно же", - приводит слова Паулу официальный сайт "оранжево-черных".

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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