Фонсека хочет изменить формат чемпионата Украины

Новости спорта: Наставник "горняков" Паулу Фонсека также высказался касательно соперничества с Динамо.

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал борьбу с киевским Динамо за чемпионство УПЛ, а также рассказал, какой титул для него был важнее всего.

"Все чемпионства были очень сложными. Этот сезон мы начинали без лидеров, которых потеряли. Появились молодые ребята в составе. Динамо нас поначалу опережало. Первый чемпионский титул был для меня очень важен, поскольку клуб не побеждал два года подряд. Но все чемпионства были очень важны".

Также португальский специалист рассказал, каким образом он бы хотел изменить формат проведения чемпионата Украины.

"За то время, пока я здесь нахожусь, меня никогда не вызывали обсудить что-нибудь в принципе, не только формат чемпионата. Лично мое мнение – я бы хотел играть в чемпионате с 16-ю командами. Такие чемпионаты проводятся в других чемпионатах, но тем не менее, я считаю, что это наименьшая из проблем. Интересно ли мне сейчас в украинском футболе? Конечно же", - приводит слова Паулу официальный сайт "оранжево-черных".