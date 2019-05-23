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ФИФА приняла решение касательно числа команд-участниц на ЧМ-2022

ФИФА приняла решение касательно числа команд-участниц на ЧМ-2022
15:49 Чт, 23 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Регламент проведения ЧМ будет представлен уже 5 июня.

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что cостав команд-участниц Чемпионата мира-2022 в Катаре не будет расширен с 32 до 48 команд. Об этом сообщает пресс-служба организации.

ФИФА пришла к выводу, что для подготовки принимающей страны к проведению дополнительных матчей не хватит времени. Также Федерация отказалась от идеи проведения некоторых игр ЧМ за пределами Катара.

"После тщательных и всесторонних консультаций был сделан вывод, что в тех условиях, которые есть сейчас, такое предложение реализовано быть не может", - заявили в ФИФА.

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Сообщается, что регламент проведения Чемпионата мира будет представлен 5 июня на конгрессе ФИФА.

Чемпионат мира по футболу в Катаре должен пройти в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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ФИФА, Футбол, Новости футбола, ЧМ-2022.
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