Петраков: Выход сборной Украины U-20 на ЧМ-2019 уже является успехом

Новости спорта: Главный тренер юношеской сборной Украины (U-20) по футболу Александр Петраков поделился ожиданиями от старта на чемпионате мира-2019.

Александр Петраков, в частности, отметил, что команда подходит к ЧМ-2019 в хорошем состоянии и с хорошими ожиданиями, а сам факт выхода на чемпионат мира уже является успехом для Украины.

“Ожидания хорошие, команда чувствует себя хорошо. Хочется уже быстрее начать свое выступление здесь, в Польше.

На мой взгляд, для нашей небогатой страны выход на чемпионат мира — это уже успех. Наше первое задание — выйти из группы. Если справимся, это будет хорошо”, - цитирует Петракова пресс-служба УАФ.

Как сообщалось, 23 мая в Польше стартует чемпионат мира по футболу среди юношеских сборных (игроки в возрасте до 20 лет). 24 команды из 6 конфедераций разделены на 6 квартетов. Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками станут сборные США, Катара и Нигерии. Свой стартовый матч на турнире подопечные Александра Петракова проведут 24 мая против сборной США. Поединок начнется в 21.30.