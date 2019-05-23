Пятов: У каждой дочки по медали есть

Новости спорта: Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал очередное чемпионство.

Победа в чемпионате Украины стала для Андрея Пятова уже девятой в карьере. Вратарь помнит каждый успех в турнире и отмечает важность происходящего. Медали же вызывают особый интерес у детей вратаря.

«Помню все девять чемпионств своих. Мы чемпионами стали в Запорожье, поэтому сегодня играли уже не на таких эмоциях. Но я счастлив. Каждая медаль висит у меня дома, мои дети смотрят на них, спрашивают. У каждой дочки по медали есть, даже по две. Это история.

Я в Шахтере уже больше десяти лет, и я знаю нашу силу. Я неоднократно говорил, что Шахтер доказывает свой статус, что он номер один», - сказал Пятов.