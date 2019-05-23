Скачать
Четверг, 23.05.2019
Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019
Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019
Прикарпатье уступило Браге в товарищеском матче (Видео)
Прикарпатье уступило Браге в товарищеском матче (Видео)
Завацкая вышла в финал квалификации Ролан Гаррос-2019
Завацкая вышла в финал квалификации Ролан Гаррос-2019
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)

Пятов: У каждой дочки по медали есть

Пятов: У каждой дочки по медали есть
21:36 Сегодня Телеграф footballua.tv Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал очередное чемпионство.

Победа в чемпионате Украины стала для Андрея Пятова уже девятой в карьере. Вратарь помнит каждый успех в турнире и отмечает важность происходящего. Медали же вызывают особый интерес у детей вратаря.

«Помню все девять чемпионств своих. Мы чемпионами стали в Запорожье, поэтому сегодня играли уже не на таких эмоциях. Но я счастлив. Каждая медаль висит у меня дома, мои дети смотрят на них, спрашивают. У каждой дочки по медали есть, даже по две. Это история.

Пятов: Ракицкий понимал, что закроет для себя сборную

Я в Шахтере уже больше десяти лет, и я знаю нашу силу. Я неоднократно говорил, что Шахтер доказывает свой статус, что он номер один», - сказал Пятов.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Андрей Пятов, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
02 ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
03 Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
04 Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
05 Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь