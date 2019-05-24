Зинченко хочет продолжить карьеру в Манчестер Сити

Новости спорта: Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко выразил надежду, что ему удастся продлить контракт со своим клубом.

"Это был хороший сезон, и я надеюсь, что я стал талисманом удачи для своей команды. Я надеюсь, что это продолжится в следующем сезоне".

"Конечно, я хочу продолжить играть за Манчестер Сити и чувствую, что готов к этому. Вот почему я пришел сюда, вот почему я здесь, и именно здесь я хочу играть в будущем".

Напомним, контракт украинского футболиста истекает в 2020 году.

"Мне очень нравится проводить время в Манчестер Сити и играть. Быть частью этого клуба — огромное удовольствие, так что мы посмотрим, как решим ситуацию с контрактом. Я надеюсь, что мы можем стать лучше, и я хочу быть частью этого", — цитирует Зинченко Goal.