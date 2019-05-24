Скачать
Пятница, 24.05.2019
Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019
Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019
Прикарпатье уступило Браге в товарищеском матче (Видео)
Прикарпатье уступило Браге в товарищеском матче (Видео)
Завацкая вышла в финал квалификации Ролан Гаррос-2019
Завацкая вышла в финал квалификации Ролан Гаррос-2019
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)

Зинченко хочет продолжить карьеру в Манчестер Сити

Зинченко хочет продолжить карьеру в Манчестер Сити
00:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко выразил надежду, что ему удастся продлить контракт со своим клубом.

"Это был хороший сезон, и я надеюсь, что я стал талисманом удачи для своей команды. Я надеюсь, что это продолжится в следующем сезоне".

"Конечно, я хочу продолжить играть за Манчестер Сити и чувствую, что готов к этому. Вот почему я пришел сюда, вот почему я здесь, и именно здесь я хочу играть в будущем".

Напомним, контракт украинского футболиста истекает в 2020 году.

Зинченко прокомментировал уход Компани из Ман Сити

"Мне очень нравится проводить время в Манчестер Сити и играть. Быть частью этого клуба — огромное удовольствие, так что мы посмотрим, как решим ситуацию с контрактом. Я надеюсь, что мы можем стать лучше, и я хочу быть частью этого", — цитирует Зинченко Goal.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Александр Зинченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ЧМ-2019 по хоккею: Канада одолела Швейцарию, Россия обыграла США
02 Все 36 голов Месси в Примере (Видео)
03 Олимпиакос отправлен во второй дивизион чемпионата Греции
04 Анатолий Ломаченко отказался от гонорара за подготовку Усика к финалу WBSS
05 Поветкин отказался от боя с британским проспектом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь