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СМИ: Неймар отправился в Бразилию без разрешения Тухеля

СМИ: Неймар отправился в Бразилию без разрешения Тухеля
22:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В среду вечером, 22 мая, форвард "ПСЖ" Неймар отправился в расположение сборной Бразилии, которая уже начала подготовку к Кубку Америки.

При этом, главный тренер парижан Томас Тухель не давал своего разрешения на то, чтобы 27-летний нападающий досрочно покидал расположение команды.

"Неймар был получил освобождение от клуба? Да, но не от меня. Это решение принималось не на спортивном уровне. В мою компетенцию не входит принимать решения об освобождении игроков от тренировок", — приводит слова Тухеля Le Parisien.

Неймар не получит капитанскую повязку в ПСЖ

В четверг "ПСЖ" провёл заключительную тренировку перед матчем 38-го тура чемпионата Франции с "Реймсом", который состоится в пятницу. Неймар не мог принять участие в игре из-за дисквалификации за удар болельщика после проигранного финала Кубка страны "Ренну".

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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