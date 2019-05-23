СМИ: Неймар отправился в Бразилию без разрешения Тухеля

Новости спорта: В среду вечером, 22 мая, форвард "ПСЖ" Неймар отправился в расположение сборной Бразилии, которая уже начала подготовку к Кубку Америки.

При этом, главный тренер парижан Томас Тухель не давал своего разрешения на то, чтобы 27-летний нападающий досрочно покидал расположение команды.

"Неймар был получил освобождение от клуба? Да, но не от меня. Это решение принималось не на спортивном уровне. В мою компетенцию не входит принимать решения об освобождении игроков от тренировок", — приводит слова Тухеля Le Parisien.

В четверг "ПСЖ" провёл заключительную тренировку перед матчем 38-го тура чемпионата Франции с "Реймсом", который состоится в пятницу. Неймар не мог принять участие в игре из-за дисквалификации за удар болельщика после проигранного финала Кубка страны "Ренну".