Моуриньо отказался возглавить Ювентус

Новости спорта: У Старой синьоры нет средств для потенциальной сделки.

Жозе Моуриньо не возглавит Ювентус, сообщает Sky Sports. Согласно источнику у Старой синьоры нет средств для потенциальной сделки.

Сообщается, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду рекомендовал руководству туринцев Моуриньо на пост главного тренера команды. Португальцы вместе работали в Реале.

Напомним, что Моуриньо с 2008 по 2010 год возглавлял Интер. Особые отношения португальского тренера с нерадзурри также не способствуют его работе в Ювентусе.

Моуриньо был уволен из Манчестер Юнайтед в декабре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов команды. Португалец заявлял, что намерен вернуться к работе в июле.

После того, как стало известно, что Массимилиано Аллегри расстанется с командой в конце нынешнего сезона, на пост тренера бьянконери провожали Симоне Индзаги, Маурицио Сарри, Маурисио Почеттино и Хосепа Гвардиолу. Последний почти наверняка не станет уходить из Манчестер Сити.

Последний матч сезона Ювентус проведет в воскресенье, 26 мая, против Сампдории.