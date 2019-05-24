Шахтеру исполнилось 83 года

Новости спорта: Сегодня, 24 мая, «Шахтер» празднует 83-летие.

24 мая 1936 года состоялся первый официальный матч горняков.

Донецкий клуб завоевал 34 трофея с 1991 года: Кубок УЕФА, 12 чемпионств Украины, 13 Кубков Украины и 8 Суперкубков Украины.

Также «Шахтер» выиграл 4 Кубка СССР и один Суперкубок СССР.

⚒ «Шахтеру» – 83! С праздником, друзья! С днем рождения, «Шахтер»!



Поздравляем ветеранов, футболистов и тренеров, всех болельщиков! Каждый из вас внес огромный вклад в успехи и достижения команды. Каждый из вас является частью большой и дружной семьи ФК «Шахтер»! #Шахтеру83 pic.twitter.com/cp6XeCCbeB — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 24 мая 2019 г.

В период независимой Украины «Шахтер» добыл 34 трофея и является самым титулованным клубом страны. «Горняки» брали Кубок УЕФА, 12 раз становились чемпионами Украины, рекордсмены по числу побед в Кубке Украины (13) и Суперкубке Украины (8).