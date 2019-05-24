МЮ готовит предложение по Доннарумме

Новости спорта: "Красные дьяволы" рассматривают вариант с подписанием вратаря Милана.

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал Calciomercato.

Английский клуб не может договориться о продлении контракта с Давидом Де Хеа и занялся поисками замены для испанца. Руководство "красных дьяволов" решило обратить свое внимание на итальянского вратаря, который хочет покинуть Милан в случае непопадания команды в Лигу чемпионов.

Стоимость 20-летнего стража ворот оценивается в сумму около 60-70 миллионов евро.

В этом сезоне Доннарумма провел 38 поединков в футболке "россонери", из которых 14 отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов предложить за Доннарумму около 50 млн евро.