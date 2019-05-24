Украинские футболисты стартовый матч на ЧМ-2019 (U-20) сыграют в синей форме

24 мая украинские футболисты сыграют в синем, американские — в белом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Цвета формы футболистов были определены накануне во время организационного совещания с участием представителей четырех команд — Украины, США, Южной Кореи и Португалии.
Напомним, что стартовая игра на мундиале в Польше для подопечных Александра Петракова начнется в 21.30. Вживую поединок со сборной США покажет телеканал “UA:Перший”.
На матче будут работать судьи из Африканского континента: арбитр — Магетт Ндиайе (Сенегал), ассистенты арбитра — Элвис Нупуе (Камерун) и Сейду Тиама (Буркина-Фасо), резервный арбитр — Пасификуе Ндабихавенимана (Бурунди).