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Украинские футболисты стартовый матч на ЧМ-2019 (U-20) сыграют в синей форме

Украинские футболисты стартовый матч на ЧМ-2019 (U-20) сыграют в синей форме
19:01 Сегодня Телеграф Фото: ФФУ

Новости спорта: Стало известно, в какой форме футболисты юношеских сборных Украины и США выйдут на поле Bielsko-Biala Stadium в сегодняшнем поединке в рамках ЧМ-2019 (U-20).

24 мая украинские футболисты сыграют в синем, американские — в белом. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Цвета формы футболистов были определены накануне во время организационного совещания с участием представителей четырех команд — Украины, США, Южной Кореи и Португалии.

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Напомним, что стартовая игра на мундиале в Польше для подопечных Александра Петракова начнется в 21.30. Вживую поединок со сборной США покажет телеканал “UA:Перший”.

На матче будут работать судьи из Африканского континента: арбитр — Магетт Ндиайе (Сенегал), ассистенты арбитра — Элвис Нупуе (Камерун) и Сейду Тиама (Буркина-Фасо), резервный арбитр — Пасификуе Ндабихавенимана (Бурунди).

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Футбол, Сборная Украины U-20, Новости футола, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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