Как Зинченко отметил чемпионство Шахтера (Видео)

Новости спорта: Игроки Шахтера пошутили над футболистом Манчестер Сити Александром Зинченко, когда тот позировал с трофеем УПЛ.

"Только не разбей, я тебя прошу. Я в Ман Сити фотку скину, тебя из команды выгонят", – пошутил Николай Матвиенко, пока Зинченко позировал с трофеем и медалью победителя УПЛ, передает твиттер Брутального футбола.

Зінченко і Кубок УПЛ pic.twitter.com/GIShQYlvDc — Брутальний Футбол (@brutfoot) 22 мая 2019 г.

Напомним, что Шахтер стал чемпионом УПЛ за три тура до конца чемпионата в матче 29-го тура против Зари благодаря голу Мораеса. Церемония награждения Шахтера прошла сразу после матча против Динамо, который посетил Александр Зинченко, чтобы поддержать экс-партнеров.