Роналду встретился с чемпионом Формулы-1

Звездный нападающий Ювентуса Криштиану Роналду вместе со своей семьей посетил боксы команды Формулы-1 Мерседес во время проведения Гран-при Монако.

Португальский футболист встретился с пилотом немецкой команды, пятикратным чемпионом гонок Льюисом Хэмилтоном.

Ronaldo and Hamilton!

The #MonacoGP - where the stars come out to play...

Cristiano Ronaldo paid a visit to Lewis Hamilton's Mercedes garage at the #MonacoGP, and his son got into his W10 car!

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 23 мая 2019 г.