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Украина 1:1 США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (2-й тайм)

Украина 1:1 США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2019 U-20 (2-й тайм)
21:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФФУ

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча первого тура группового раунда ЧМ-2019 по футболу (U-20) Украина - США.

Сегодня, 24 мая, юношеская сборная Украины (U-20) стартует на чемпионате мира по футболу в Польше. В первом туре команде Александра Петракова будут противостоять сверстники из США. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:30 по киевскому времени. Напомним, по итогам жеребьевки сборная Украины выступает в квартете D вместе с команда Катара, Нигерии и США. Для выход в раунд плей-офф украинской команде нужно попасть в топ-2 группы по итогам 3 матчей.  В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал UA Перший, "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию встречи.

Стартовые составы:

Украина U-20: Лунин, Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный, Корниенко, Мусолитин, Цитаишвили, Хахлев, Булеца, Супряга.

США U-20: Скотт, Дест, Глостер, Ричардс, Кейта, Сервания, Деркин, Помикал, Мендез, де ла Фуэнте, Веа.

Украина 1:1 США

Голы: Булеца 26' - Сервания 32'

Предупреждение: Цитаишвили 9', Мусолитин 22'

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

минуту добавлено к 1-му тайму.

45' - Лунин отбил мяч на угловой после удара Мендеза.

38' -  Де ла Фуэнте пробил с острого угла - рядом со штангой.

32' - Гол! Сервания забивает после прострела с левого фланга от Веа.

26' - Гол! Булеца с близкой дистанции после передачи Цитаишвили поразил ворота американцев.

25' - Веа нарушил правила в атаке.

23' - Веа пробил из пределов штрафной - удар блокирован.

22' - Предупреждение.  Мусолитин нарушил правила.

16' - Украина заработала право на первый угловой в матче.

10' - Лунин отбил мяч на угловой после удара Мендеза.

9' - Предупреждение. Цитаишвили нарушил правила.

6'Сервания пробил издали - мимо ворот. 

5' - Защитник сборной Украины заблокировал удар с метров 11-и. 

3' - Американцы взяли мяч под свой контроль.

Матч начался!

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В следующем туре Украина сыграет с Катаром. Игра состоится 27 мая.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, Сборная США U-20, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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