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Сборная Украины U-20 стартовала на ЧМ-2019 с победы

Сборная Украины U-20 стартовала на ЧМ-2019 с победы
23:26 Пт, 24 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: Сборная Украины U-20 провела первый матч на ЧМ-2019 в Польше.

Юношеская сборная Украины по футболу (игроки до 20 лет) одержала первую победу на чемпионате мира-2019, который проходит в Польше.

В стартовом матче "сине-желтые" в Бельско-Бяла обыграли своих сверстников из США - 2:1.

Украина 2:1 США

Голы: Булеца 26', Попов 51' - Сервания 32'

Предупреждения: Цитаишвили 9', Мусолитин 22', Бондарь 60' - Мендез 50', Деркин 76'

Украина 2:1 США: события матча

До перерыва команды обменялись голами: на 26-й минуте встречи счет открыл полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца, на 32-й минуте паритет восстановил Брэндон Сервания. В начале второго тайма сборную Украины вывел вперед динамовский защитник Денис Попов (51), который забил мяч ударом головой после розыгрыша углового.

В другом поединке группы D футболисты Нигерии со счетом 4:0 разгромили сборную Катара, с которой подопечные Александра Петракова встретятся 27 мая. Заключительный матч на групповом этапе сборная Украины проведет против нигерийцев 30 мая.

Победители шести групп и команды, занявшие вторые места, так же как и четыре лучшие команды, занявшие в квартетах третьи места, пройдут в 1/8 финала мирового первенства.

Чемпионат мира (U20) пройдет до 20 июня.

Составы команд:

Украина U-20: Лунин, Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный, Корниенко, Мусолитин, Цитаишвили (Кащук 78'), Хахлев (Чех 86'), Булеца (Устименко 75'), Супряга.

США U-20: Скотт, Дест, Глостер (Реал 69'), Ричардс, Кейта, Сервания (Сото 66'), Деркин, Помикал, Мендез, де ла Фуэнте (Ренникс 84'), Веа.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, Сборная США U-20, ЧМ-2019 по футболу U-20.
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