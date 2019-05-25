Месси: Весь сезон испортил матч против Ливерпуля

Анализируя сезон, форвард каталонцев Лионель Месси назвал эту игру худшей.
"В целом, весь сезон хороший, если исключить матч с "Ливерпулем". Этот поединок испортил нам весь сезон. Матч я не пересматривал, но все было похоже на то, что случилось ранее в противостоянии с "Ромой".
"Ливерпуль"забил первый гол, забил второй, а мы не сопротивлялись. Хуже всего, что мы не оказали сопротивления. Они просто переступили через нас".
"Это был очень тяжелый удар, и мы не сразу оправились после этого. Плохо, что это случилось второй раз за короткое время. Теперь у нас еще финал Кубка Испании, и хотелось бы закончить год трофеем", - отметил Месси.
Финал Кубка Испании "Валенсия"- "Барселона"состоится в субботу.