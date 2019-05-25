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Месси: Весь сезон испортил матч против Ливерпуля

Месси: Весь сезон испортил матч против Ливерпуля
10:05 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: "Барселона"в полуфинале Лиги чемпионов в первом матче добыла победу 3:0, однако в ответном позволила "Ливерпулю"выиграть 4:0 и пробиться в финал.

Анализируя сезон, форвард каталонцев Лионель Месси назвал эту игру худшей.

"В целом, весь сезон хороший, если исключить матч с "Ливерпулем". Этот поединок испортил нам весь сезон. Матч я не пересматривал, но все было похоже на то, что случилось ранее в противостоянии с "Ромой".

"Ливерпуль"забил первый гол, забил второй, а мы не сопротивлялись. Хуже всего, что мы не оказали сопротивления. Они просто переступили через нас".

Месси выиграл "Золотую бутсу"

"Это был очень тяжелый удар, и мы не сразу оправились после этого. Плохо, что это случилось второй раз за короткое время. Теперь у нас еще финал Кубка Испании, и хотелось бы закончить год трофеем", - отметил Месси.

Финал Кубка Испании "Валенсия"- "Барселона"состоится в субботу.

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ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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