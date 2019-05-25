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У Рамоса предложения от трех топ-клубов

У Рамоса предложения от трех топ-клубов
15:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Защитник мадридского Реала Серхио Рамос раздумывает над уходом из "королевского клуба" из-за конфликта с президентом Флорентином Пересом.

Как сообщает AS, испанец уже имеет несколько вариантов продолжения карьеры. В услугах Рамоса заинтересованы такие клубы как Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус и один китайский клуб.

В Ливерпуле не прочь составить пару центрбэков Ван Дейк-Рамос, а Манчестер Юнайтед уже давно заинтересован в Рамосе. Последняя попытка "красных дьяволов" подписать Рамоса была в 2015-м, но он продлил контракт с Реалом.

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В Ювентусе главным инициатором подписания Рамоса является Криштиану Роналду, вместе с которым он выиграл 4 Лиги чемпионов за 5 лет.

У Рамоса действующее соглашение с мадридским Реалом рассчитано до 2021 года, а клаусула испанца составляет 800 млн евро.

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Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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