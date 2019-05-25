У Рамоса предложения от трех топ-клубов

Как сообщает AS, испанец уже имеет несколько вариантов продолжения карьеры. В услугах Рамоса заинтересованы такие клубы как Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Ювентус и один китайский клуб.
В Ливерпуле не прочь составить пару центрбэков Ван Дейк-Рамос, а Манчестер Юнайтед уже давно заинтересован в Рамосе. Последняя попытка "красных дьяволов" подписать Рамоса была в 2015-м, но он продлил контракт с Реалом.
В Ювентусе главным инициатором подписания Рамоса является Криштиану Роналду, вместе с которым он выиграл 4 Лиги чемпионов за 5 лет.
У Рамоса действующее соглашение с мадридским Реалом рассчитано до 2021 года, а клаусула испанца составляет 800 млн евро.