Рэшфорд и Лингард повторили легендарный гол Сульшера в финале Лиги чемпионов

Хавбек и нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд решили повторить легендарный гол нынешнего главного тренера Ман Ю Оле-Гуннара Сульшера в финале Лиги чемпионов 1998/99.

Напомним, что в том финале Бавария весь матч вела со счетом 1:0, однако в добавленное время манкунианцы умудрились забить два гола, а мяч норвежца стал победным.

Jesse Lingard and Marcus Rashford try to recreate THAT Ole Gunnar Solskjaer goal.

— Football Tweet (@Football__Tweet) 24 мая 2019 г.