Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Валенcия завоевала Кубок Испании, обыграв Барселону
Валенcия завоевала Кубок Испании, обыграв Барселону
Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию
Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию
ЧМ-2019: расписание медальных матчей
ЧМ-2019: расписание медальных матчей
Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге
Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге

Арбитр засчитал гол, который сам и забил (Видео)

Арбитр засчитал гол, который сам и забил (Видео)
09:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Несмотря на протесты, судья зафиксировал взятие ворот.

Во время матча третьего голландского дивизиона между клубами «Харкемасе Бойс» и «ХСВ Хук» гол в ворота гостей провел арбитр встречи.

В одной из атак гостей мяч попал в арбитра и от него влетел в ворота. После короткой паузы рефери показал на центр поля, несмотря на возмущение футболистов в красном. «Хук» сократил этим голом отставание до минимума – 2:3, хотя проигрывал со счетом 0:3.

«Харкемасе Бойс» все равно победили со счетом 4:2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Судья, Гол, Арбитр, Чемпионат Нидерланд, ФК Харкемасе Бойс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Форвард сборной Финляндии: Российские звезды не забили ни одного гола
02 В финале ЧМ-2019 по хоккею сыграют Финляндия - Канада
03 Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Страсбурге
04 Ястремская: Я горжусь собой, что нашла в себе силы
05 Капитан ПАОКа попрощался с Шаховым в соцсетях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь