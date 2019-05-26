Арбитр засчитал гол, который сам и забил (Видео)

Новости спорта: Несмотря на протесты, судья зафиксировал взятие ворот.

Во время матча третьего голландского дивизиона между клубами «Харкемасе Бойс» и «ХСВ Хук» гол в ворота гостей провел арбитр встречи.

В одной из атак гостей мяч попал в арбитра и от него влетел в ворота. После короткой паузы рефери показал на центр поля, несмотря на возмущение футболистов в красном. «Хук» сократил этим голом отставание до минимума – 2:3, хотя проигрывал со счетом 0:3.

Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb — Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) 25 мая 2019 г.

«Харкемасе Бойс» все равно победили со счетом 4:2.