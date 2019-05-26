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Вальверде прокомментировал поражение Барселоны в финале Кубка Испании

Вальверде прокомментировал поражение Барселоны в финале Кубка Испании
10:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Главный тренер «Барселоны» высказался о поражении команды.

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение команды от «Валенсии» в финале Кубка Испании. Игра завершилась со счетом 1:2.

«Валенсия» проводила хорошие контратаки. Они действовали эффективно. Нам не хватило искры в завершающей стадии атаки.

Реальность такова, что еще месяц назад мы праздновали чемпионство и могли сделать требл. Мы задали слишком высокие ожидания, которые не получилось реализовать. Тренерам всегда хочется что-то изменить после поражений, но лучше проиграть в финале, чем в четвертьфинале. Мой кредит доверия исчерпан? Без комментариев», - сказал Вальверде.

Ранее на защиту Вальверде встал президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.

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ФК Барселона, Примера, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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