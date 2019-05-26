Лунин возвращается в Реал

Новости спорта: Украинец уже успел попрощаться с партнерами по «Леганесу».

Украинский кипер «Реала» Андрей Лунин вернется в команду по истечении арендного соглашения с «Леганесом», сообщает AS.

По информации источника, украинец рассказал своим нынешним партнерам, что покинет команду.

«Реал» отказался от предложенного «Леганесом» продления аренды, так как мадридцам не понравилось, что их игрок не получил достаточного количества игровой практики, поэтому они хотят вернуть его в свой состав.

Стоит отметить, что фанаты «Реала» хотят видеть Лунина вторым голкипером клуба, а сам украинец получит солидные премиальные за то, что «Леганес» не вылетел из Примеры.