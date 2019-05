Шмейхель, Бекхэм vs Эффенберг, Олич: состоялся матч легенд МЮ и Баварии

Сегодня, 26 мая, состоялся благотворительный матч между легендами «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» в честь 20-летия победы «красных дьяволов» в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. На игре присутствовало 61 175 зрителей. Матч завершился со счётом 5:0 в пользу хозяев. В их составе забивали Уле-Гуннар Сульшер, Дуайт Йорк, Ники Батт, Луи Саа и Дэвид Бекхэм.

Команды начали матч в следующих составах.

"Манчестер Юнайтед": Шмейхель, Г. Нэвилл, Стам, Йонсен, Ирвин, Бекхэм, Батт, Скоулз, Блумквист, Йорк, Коул.

"Бавария": Бутт, Витечек, Демичелис, Маттеус, Оттль, Зе Рооберто, Эффенберг, Пауло Сержио, Олич, Макаай, Элбер.

Once again, thank you for your magnificent support, Reds #MUFC pic.twitter.com/RdxmQsST8E

— Manchester United (@ManUtd) 26 мая 2019 г.