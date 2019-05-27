Динамо - Львов: обзор матча УПЛ (Видео)

Вашему вниманию видеообзор матча 31-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское Динамо, ослабленное отсутствием многих ключевых игроков, принимало Львов. Хозяева, которые играли в форме с новым дизайном, пропустили ранний гол от Альваро, долго не могли отыграться, но на 78-й минуте Беседин восстановил равновесие, а затем Бурда принес победу.