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Ахметов рассказал о переходе Мораеса в Шахтер

Ахметов рассказал о переходе Мораеса в Шахтер
10:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Президент Шахтера не видит ничего плохого в решении Мораеса сменить клуб.

Ринат Ахметов прокомментировал слова Игоря Суркиса о предательстве Жуниора Мораеса. Форвард летом перешел из Динамо в Шахтер и сыграл важную роль в победе Горняков в чемпионате Украины и Кубке страны.

«Не знаю, какие аргументы у Игоря Суркиса. Я смотрю так: у меня есть игрок, заканчивается контракт, и я вижу его у себя на таких условиях. А другой клуб видит на таких. Если он уйдет в другой клуб, то, как я могу сказать, что он предал меня или Шахтер. Это его право и выбор», — сказал Ахметов в интервью программе Великий футбол.

«Я никогда игроков не спрашиваю: пойдете вы в Динамо или нет. Но, я благодарен Мораесу, что он выбрал Шахтер. В этих трофеях его огромная заслуга».

Также Ахметов гордится успехами Александра Зинченко в Манчестер Сити. Украинец в сезоне 2018/19 сделал требл с Горожанами.

«Он очень приятный симпатичный парень. Знаю, что Зинченко был капитаном нашей молодежки, и я горжусь тем, что он играет в Манчестер Сити, стал чемпионом Англии. К сожалению, произошло недопонимание между ним и клубом. Но это улица с двусторонним движением. Возможно, клуб в чем-то виноват, возможно, и он. Но я горжусь тем, что наш клуб воспитал чемпиона Англии».

Ранее Ахметов заявил, что не будет удерживать лидеров команды и главного тренера Паулу Фонсеку, если клубу поступят выгодные предложения.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Жуниор Мораес.
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