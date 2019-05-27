Конте подпишет контракт с Интером: названы финансовые условия

Новости спорта: Антонио уже на этой неделе может принять миланскую команду.

Экс-главный тренер туринского Ювентуса, лондонского Челси и сборной Италии Антонио Конте вскоре может возглавить миланский Интер, утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Издание утверждает, что руководство "нерадзурри" отправит в отставку нынешнего рулевого Лучано Спалетти и в среду, 29 мая назначит 49-летнего итальянца.

Сообщается, что Антонио согласует контракт с миланской командой 3-летний контракт с заработной платой 12 миллионов евро в год.

Напомним, что Интер Спалетти занял четвертое место по итогам Серии А и вышел в Лигу чемпионов.