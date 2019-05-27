Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос

Конте подпишет контракт с Интером: названы финансовые условия

Конте подпишет контракт с Интером: названы финансовые условия
10:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Антонио уже на этой неделе может принять миланскую команду.

Экс-главный тренер туринского Ювентуса, лондонского Челси и сборной Италии Антонио Конте вскоре может возглавить миланский Интер, утверждает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Издание утверждает, что руководство "нерадзурри" отправит в отставку нынешнего рулевого Лучано Спалетти и в среду, 29 мая назначит 49-летнего итальянца.

Сообщается, что Антонио согласует контракт с миланской командой 3-летний контракт с заработной платой 12 миллионов евро в год.

Напомним, что Интер Спалетти занял четвертое место по итогам Серии А и вышел в Лигу чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Челси, Антонио Конте, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
02 Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
03 Рахман: Джошуа не повторит ошибки Льюиса
04 Ювентус проиграл последний матч сезона
05 Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь