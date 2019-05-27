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Зинченко: Нужно внимательно слушать критику Леоненко

Зинченко: Нужно внимательно слушать критику Леоненко
13:37 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Защитник "Манчестер Сити" – о менталитете европейского футбола

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о менталитете европейского футбола.

«Большую роль сыграл мой опыт в ПСВ. Я наступил на эти грабли, прочувствовал, что такое быть недовольным и показывать свое недовольство на тренировках. А в Европе, в отличие от нашего футбола, есть конкуренция: там один-два-три игрока подпирают тебя, которые продолжают сражаться за место под солнцем. Какой бы ты ни был, звездный футболист или нет, это все отсекается там.

Александр Зинченко до «Манчестер Сити» и сейчас отличается зрелостью. Есть понимание того, где ты находишься. Жизнь научила никогда не сдаваться и обижаться только на самого себя, искать причины в себе. Никто тебе не поможет в этой жизни на футбольном поле, кроме самого себя.

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Молодым футболистам пожелаю идти к своей цели, внимательно слушать критику Виктора Леоненко и делать свои выводы», – сказал Зинченко.

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ФФУ, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Виктор Леоненко, Александр Зинченко.
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