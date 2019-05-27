Украина - Катар: онлайн трансляция матча ЧМ-2019 (U-20)

Новости спорта: Прямая трансляция матча Украина - Катар на чемпионате мира по футболу среди юношей U20.

Сборная Украины до 20 лет в понедельник, 27 мая, в матче второго тура чемпионата мира в Польше сыграет против команды Катара. Накануне поединка у украинцев в активе три очка в турнирной таблице группы D, катарцев – ноль.

Сборная Украины стартовала на чемпионате мира с победы над США 2:1, тогда как Катар уступил Нигерии 0:4. Фактически, чтобы обеспечить себе выход из группы нашим футболистам достаточно сыграть один раз вничью в оставшихся двух матчах, но нет сомнений, что наши игроки попробуют обыграть катарцев, чтобы спокойно подходить к матчам последнего тура.

КАТАР 0:0 УКРАИНА

35' - Опасно у ворот украинцев - после навеса со штрафного лишь защитник Попов смог вынести мяч в поле.

28' - Все нормально, Ваад сможет продолжить игру. Ваад лежал на газоне в нашей штрафной. Катарец упал после столкновения с Поповым.

22' - Хахлев пытается обсудить решение о карточке, но Саид Мартинес непреклонен и менять своего решения не будет.

21' - Игра выровнялась - Лунин снова в игре.

18' - Игроки сборной Украины контролируют мяч в эти минуты.

11' - Опасно! Удар со штрафного прошел мимо штанги катарцев в считанных сантиметрах.

10' - Цитаишвили заработал опасный штрафной удар.

8' - Лунин в игре - голкипер украинцев перевел мяч на угловой.

3' - Цитаишвили отдал передачу, а Сергей Булеца принял мяч. Но не смог продолжить атаку, его остановили.

1' - Первое нарушение правил в центре поля. Катар сфолил.

Матч начался

Cоставы команд:

Катар U-20: Шебаб — Бакш, аль-Хамавенде, Эллитхи, Аль-Минхали — Мохаммед, Салех, Андри — Аль-Мусури, Ибрагим, Юсуф.

Запасные: Закария, Бадрелдин, Саэи, Аймен, Аль Язиди, Ахмед, Марван, Карами, Паланги, Абдуллатиф, Себайе.

Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили, Хахлев, Булеца — Супряга.

Запасные: Кучерук, Резник, Сафронов, Веремиенко, Чех, Сикан, Дрышлюк, Устименко, Снурницын, Кащук.

Кадровых потерь в стане нашей команды нет, но с учетом плотного соревновательного графика, не исключено, что тренерский штаб сборной использует ротацию. Учитывая рациональность наставника, разгром маловероятен, но побеждать Украина должна уверено.

"Все тренируются, никаких травм нет. Да, были небольшие повреждения, но наши врачи с ними справились. Провели два теоретических занятия: утром разбирали нашу игру, а уже перед тренировкой дали футболистам возможность посмотреть матч Катар - Нигерия. Указали на сильные и слабые стороны соперника и готовимся к поединку", - заявил Александр Петраков перед матчем.

Турнирное положение перед матчем

Букмекеры почти уверены в успехе сборной Украины. На победу "желто-синих" коэффициент - 1,43. Выигрыш Катара оценивают в 6,85. Вариант ничьи - 4,94.