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Азар намекнул на уход из Челси

Азар намекнул на уход из Челси
09:06 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Эден Азар прокомментировал предстоящий матч финальной стадии Лиги Европы против лондонского Арсенала, а так же намекнул на уход из клуба.

Вингер сборной Бельгии и лондонского Челси Эден Азар прокомментировал предстоящий матч финальной стадии Лиги Европы против лондонского Арсенала, а так же намекнул на уход из клуба.

"Сейчас речь о важнейшем европейском турнире, ведь победа в нем является очень важным моментом для Челси.

Мы все очень хотим привести этот Кубок на наш стадион. Особенно этого хочу я, в последнем матче.

Думаю великая победа станет очень хорошим прощанием с Челси", - заявил Азар изданию FourFourTwo.

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Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится 29-го мая. Начало встречи в 22:00.

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Лига Европы, ФК Челси, Футбол, Эден Азар, Новости футбола.
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