Милан планирует расстаться с Гаттузо

Новости спорта: Руководство россонери проведет чистку в межсезонье.

Тренер Милана Дженнаро Гаттузо вскоре покинет Милан вслед за спортивным директором Леонардо, сообщает Gianlucadimarzio.com.

Это решение окончательно было принято вчера после разговора с исполнительным директором клуба Иваном Газидисом.

Сообщается, что в случае ухода из Сампдории Марко Джампаоло, именно Гаттузо может занять тренерскую должность в генуэзском клубе.

41-летний Гаттузо покинет клуб, хотя его контракт подписан до 2021 года. В одном из интервью он признался, что ощущает психологическую усталость в связи с работой в Милане.

В качестве претендентов на тренерскую должность в Милане после ухода Гаттузо называют Симоне Индзаги и Леонарду Жардима.

Поза Милан в заключительном матче сезона обыграл на выезде СПАЛ (3:2), но все равно финишировал 5-м в Серии А и остался без Лиги Чемпионов на следующий сезон.