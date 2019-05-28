Дибала близок к переходу в Баварию

Новости спорта: Ювентус начал контактировать с мюнхенской Баварией по трансферу вингера Юве Пауло Дибалы.

Туринский Ювентус начал контактировать с мюнхенской Баварией по трансферу вингера Юве Пауло Дибалы. Об этом сообщает TuttoJuve.

"Бавария уже готова заплатить за аргентинца 80 миллионов евро. Однако, руководство туринцев просит за 25-летнего вингера 100 миллионов", - сообщает источник.

Пауло Дибала провел за Ювентус 42 матча в минувшем сезоне, забил 10 голов и отдал 4 голевых паса.

Ранее сообщалось, что Дибала оказался вне заявки сборной Аргентины на матч Кубка Америки.

Напомним, Дибала сообщил, что не хочет уходить из Ювентуса.