Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Катаром

Новости спорта: Андрей Лунин оценил игру команды во вчерашнем матче против Катара (1:0).

Вратарь Украины U-20 Андрей Лунин оценил игру команды во вчерашнем матче против Катара (1:0). В поединке второго тура молодежного чемпионата мира украинцы забили всего один мяч, и голкипер признал, что он оказался очень непростым.

«В первую очередь, хочу сказать спасибо болельщикам, которые приходят уже на вторую нашу игру и очень хорошо поддерживают команду. Против Катара была тяжелая игра, не все получалось. Но, главное — показали характер, дотерпели до конца, использовали свой момент и добились результата», — цитирует слова Лунина Dynamo.kiev.ua, ссылаясь на UA: Перший.

Также вратарь подчеркнул, что и в этот раз не обошлось без серьезного разговора в перерыве. Тренер сборной Украины U-20 после поединка с США (2:1) упоминал непростой разговор с подопечными после первого тайма.

«В перерыве в раздевалке снова был эмоциональный разговор и, видимо, это ребят как-то взбодрило».

Украина уже досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира U-20. Заключительный матч групповой стадии сине-желтые проведут 30 мая.