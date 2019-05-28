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Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Катаром

Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Катаром
10:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФФУ

Новости спорта: Андрей Лунин оценил игру команды во вчерашнем матче против Катара (1:0).

Вратарь Украины U-20 Андрей Лунин оценил игру команды во вчерашнем матче против Катара (1:0). В поединке второго тура молодежного чемпионата мира украинцы забили всего один мяч, и голкипер признал, что он оказался очень непростым.

«В первую очередь, хочу сказать спасибо болельщикам, которые приходят уже на вторую нашу игру и очень хорошо поддерживают команду. Против Катара была тяжелая игра, не все получалось. Но, главное — показали характер, дотерпели до конца, использовали свой момент и добились результата», — цитирует слова Лунина Dynamo.kiev.ua, ссылаясь на UA: Перший.

Также вратарь подчеркнул, что и в этот раз не обошлось без серьезного разговора в перерыве. Тренер сборной Украины U-20 после поединка с США (2:1) упоминал непростой разговор с подопечными после первого тайма.

Катар U-20 - Украина U-20: обзор матча ЧМ-2019 (Видео)

«В перерыве в раздевалке снова был эмоциональный разговор и, видимо, это ребят как-то взбодрило».

Украина уже досрочно обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира U-20. Заключительный матч групповой стадии сине-желтые проведут 30 мая.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-20, Андрей Лунин, ЧМ-2019 по футболу U20.
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