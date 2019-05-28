Педро - о предстоящем матче против Арсенала в финале Лиги Европы

Новости спорта: Педро прокомментировал предстоящий матч финальной стадии Лиги Европы против лондонского Арсенала.

Вингер лондонского Челси Педро прокомментировал предстоящий матч финальной стадии Лиги Европы против лондонского Арсенала.

"Финалы запоминаются лучше всего. Помню очень хорошие финалы - например, Ливерпуль против Милана или Барселона - Арсенал, который получился сверхэмоциональным для поклонников Барсы. Эмоции, когда ты поднимаешь над головой трофей, уникальны. Такое нужно пережить самому, чтобы понимать, о чем идет речь. Словами передать это крайне сложно.

От многих вещей можно устать, но только не от побед. Ты всегда стараешься выиграть как можно больше титулов, чтобы по окончании карьеры оценить свою карьеру и осознать, чего успел добиться. И еврокубки всегда манят тебя больше обычного.

Поединок против Арсенала получится открытым и зрелищным. Эта команда тоже любит и умеет играть в футбол. Арсенал начинает обороняться еще на чужой половине поля, как и мы. Вот поэтому мне и кажется, что финал должен выйти на славу!", - цитирует Педро официальный сайт УЕФА.

Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится 29-го мая. Начало встречи в 22:00.

Ранее сообщалось, что УЕФА запретил Арсеналу провести акцию в честь Мхитраряна.