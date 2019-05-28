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"Никогда никого не подсиживал": Беседин о вызове в сборную Украины

"Никогда никого не подсиживал": Беседин о вызове в сборную Украины
10:41 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта: Форвард Динамо Артем Беседин доволен, что получил вызов в национальную сборную Украины.

"Вызов в сборную? Я очень этому рад. Это мотивация еще больше работать. Буду доказывать, что вызов в сборную не случаен".

"Травма Мораеса? Я тоже получил повреждение, завтра еще кто-то травмируется. Это жизнь. Никогда никого не подсиживал. Всегда все показывал на футбольном поле. Жуниору могу только пожелать скорейшего выздоровления".

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"Зозулю не вызвали, но вызвали меня? Есть Андрей Николаевич Шевченко, который решает, кого вызывать в сборную", — приводит слова Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, в рамках группового этапа к Евро-2020 сборная Украины сыграет против Сербии 7-го июня, а против Люксембурга — 10-го июня.

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Футбол, Новости футбола, Артем Беседин, Сборная Украны.
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