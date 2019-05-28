"Никогда никого не подсиживал": Беседин о вызове в сборную Украины

Новости спорта: Форвард Динамо Артем Беседин доволен, что получил вызов в национальную сборную Украины.

"Вызов в сборную? Я очень этому рад. Это мотивация еще больше работать. Буду доказывать, что вызов в сборную не случаен".

"Травма Мораеса? Я тоже получил повреждение, завтра еще кто-то травмируется. Это жизнь. Никогда никого не подсиживал. Всегда все показывал на футбольном поле. Жуниору могу только пожелать скорейшего выздоровления".

"Зозулю не вызвали, но вызвали меня? Есть Андрей Николаевич Шевченко, который решает, кого вызывать в сборную", — приводит слова Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, в рамках группового этапа к Евро-2020 сборная Украины сыграет против Сербии 7-го июня, а против Люксембурга — 10-го июня.