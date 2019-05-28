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Кавани дал согласие на переход в Атлетико

Кавани дал согласие на переход в Атлетико
10:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Эдинсон Кавани может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER, в услугах уругвайца заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» определили 32-летнего футболиста в качестве приоритетной цели на позицию форварда и уже успели связаться с ним насчёт возможного перехода. Утверждается, что Кавани дал согласие на трансфер.

Проблемой для «Атлетико» может стать финансовая сторона вопроса. «ПСЖ» не намерен отпускать своего игрока за небольшую сумму, а его оклад по действующему контракту составляет внушительные € 18 млн в год.

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Кавани защищает цвета «ПСЖ» с 2013 года. В минувшем сезоне Эдинсон принял участие в 21 матче французской Лиги 1, в котором отметился 18 голами и 5 результативными передачами.

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ПСЖ, ФК Атлетико М, Футбол, Эдинсон Кавани, Новости футбола.
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