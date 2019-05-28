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СМИ: У Рамоса серьезный конфликт с президентом Реала

СМИ: У Рамоса серьезный конфликт с президентом Реала
10:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Капитан Реала Серхио Рамос хочет покинуть команду из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом.

Защитник и капитан Реала Серхио Рамос хочет покинуть команду из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом, сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Cope.

Сообщается, что испанский футболист вообще не общается с Пересом, которому Рамос так и не простил обвинений после поражения от Аякса в Лиге чемпионов.

У Рамоса есть предложение от европейского клуба, также сообщалось, что на него претендует клуб из Китая. Однако Реал не намерен отпускать своего капитана бесплатно и хочет заработать на его продаже.

Отметим, игрок считает, что возможный уход пойдет на пользу как ему самому, так и Реалу.

Капитан Реала Рамос проведет встречу с руководством клуба

В сезоне-2018/2019 защитник провел 42 поединка в футболке "сливочных", забив 11 голов и отдав 2 результативных передачи. Действующий контракт Рамоса с испанцем рассчитан до июня 2021 года.

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Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Флорентино Перес, Новости футбола.
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