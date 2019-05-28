Малиновский рассказал о возможном уходе из Генка

Новости спорта: Руслан Малиновский рассказал о планах по поводу перехода в другую команду.

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о планах по поводу перехода в другую команду. По словам игрока, он не уверен, что продолжит выступать за Генк.

«Еще посмотрим [останусь ли в Генке]. Клуб попытается удержать, но будем разговаривать с клубами, посмотрим, какое решение мы примем. Еще пока ничего не ясно. Сезон только закончился, ушел тренер к прямому конкуренту, поэтому у них сейчас много забот. Думаю, через несколько недель, на этой или следующей будем связываться с ними», — сказал Малиновский в эфире ТК Футбол 1/2.

«Слухи? Это все интернет. Кто-то где-то прочитал, потом закинул и все. Я вообще эту неделю ни с кем не общался, только отдыхал с семьей. Только в интернете читал, меня спрашивают, откуда я знаю. Поэтому, это такое. Поменьше читайте интернет, а когда будет конкретика — тогда будет конкретика. Пока что ничего конкретного нет».

Сообщалось, что Наполи предложили за 26-летнего Малиновского 15 миллионов евро.

Ранее агент Малиновского Сергей Серебренников заявлял, что Генк потребует за Малиновского не менее 10 миллионов евро. Кроме Наполи игроком интересуется Спартак и Спортинг.

Малиновский финишировал на втором месте в голосовании на звание лучшего футболиста года в Бельгии, уступив полузащитнику Брюгге Хансу Ванакену. Генк же назвал украинского полузащитника лучшим игроком команды в сезоне и вручил золотую бутсу.

26-летний украинец в нынешнем сезоне провел 51 матч за Генк, отметившись 16 голами и 16 результативными передачами. Малиновский помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

В данный момент Малиновский находится в расположении сборной Украины, готовясь к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.