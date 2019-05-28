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"Все будет хорошо": Беседин ответил Суркису

"Все будет хорошо": Беседин ответил Суркису
11:08 Сегодня Телеграф ФК Динамо Фото: ФК Динамо

Новости спорта: Форвард Динамо рассказал о критике со стороны президента клуба.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин в комментарии официальному сайту киевлян прокомментировал победу в матче 31-го тура чемпионата Украины над Львовом.

"Очень сильно хотелось забить и выиграть. Хорошо, что во втором тайме исправились и довели счет до победного. Будем двигаться дальше.

Мы вышли играть в два нападающих. У нас было много моментов, можно было забивать больше. Я очень много пропустил игр, делаю выводы. Был уверен в сегодняшней победе. Главное, что после пропущенного мяча не опустили руки, и все ребята хорошо отработали.

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Слова Игоря Суркиса с критикой нападающих? Он прав, может быть, где-то игрового тонуса и не хватает. Но я могу ему пообещать, что в следующем сезоне, дай Бог, все будет хорошо со здоровьем, тонуса будет столько, что его некуда будет девать. Главное, не травмироваться. Игорь Михайлович, все будет хорошо", - сказал Беседин.

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Игорь Суркис, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Артем Беседин.
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