Гаттузо отказался от выплаты оставшейся суммы по контракту с Миланом

Новости спорта: Ранее Дженнаро Гаттузо объявил об уходе с поста главного тренера Милана.

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо, сегодня, 28 мая, подтвердивший свой уход из команды, прокомментировал информацию, согласно которой он отказался от выплаты оставшейся суммы по контракту с клубом, рассчитанного до лета 2021 года.

"Да, это правда. Я решил поступить так, потому что моя история в "Милане" никогда не будет вопросом денег", — цитирует Гаттузо Milan News со ссылкой на La Repubblica.

Гаттузо возглавлял "Милан" с 2017 года. Ранее итальянский специалист тренировал молодёжную команду клуба. "Милан" завершил сезон-2018/19 на 5-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Также Гаттузо выступал в составе "Милана" с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.