Наполи готовит первый летний трансфер

Новости спорта: Защитник Эмполи Джованни Ди Лоренцо готовится пойти на повышение.

Джованни Ди Лоренцо готовится пройти медосмотр, который запланирован на четверг, сообщает Football Italia. После этого он подпишет контракт, а сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Наполи выиграл борьбу за Ди Лоренцо у Ромы, Торино и Лацио, которые также активно проявляли интерес к правому защитнику Эмполи.

Для 25-летнего итальянца этот сезон стал первым в элитном итальянском дивизионе, а цвета Эмполи он защищал с 2017 года.

Ди Лоренцо в текущем сезоне провел 37 поединков, в которых забил 5 мячей и сделал 3 ассиста. Однако это не спасло Эмполи от вылета — команда финишировала лишь на 18-й строчке турнирной таблицы Серии А.

Наполи завершил чемпионат на 2-й позиции, что позволило получить путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.