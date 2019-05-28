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Наполи готовит первый летний трансфер

Наполи готовит первый летний трансфер
12:24 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта: Защитник Эмполи Джованни Ди Лоренцо готовится пойти на повышение.

Джованни Ди Лоренцо готовится пройти медосмотр, который запланирован на четверг, сообщает Football Italia. После этого он подпишет контракт, а сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Наполи выиграл борьбу за Ди Лоренцо у Ромы, Торино и Лацио, которые также активно проявляли интерес к правому защитнику Эмполи.

Для 25-летнего итальянца этот сезон стал первым в элитном итальянском дивизионе, а цвета Эмполи он защищал с 2017 года.

Наполи может подписать защитника Ливерпуля

Ди Лоренцо в текущем сезоне провел 37 поединков, в которых забил 5 мячей и сделал 3 ассиста. Однако это не спасло Эмполи от вылета — команда финишировала лишь на 18-й строчке турнирной таблицы Серии А.

Наполи завершил чемпионат на 2-й позиции, что позволило получить путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.

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ФК Наполи, Футбол, ФК Эмполи, Новости футбола, Джованни Ди Лоренцо.
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